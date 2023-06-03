下背痛是現代人經常面對的疾病，但有時病因可能不單純。恆新復健科診所醫師王思恒表示，曾遇過一名60多歲男子，因下背疼痛來求診，經仔細詢問後得知，對方體重在1年內大幅下降，且根據健保就醫紀錄顯示，其患有攝護腺惡性腫瘤，因此推斷其疼痛為癌症轉移到脊椎所致。醫師提醒，雖大部分背痛都是良性，但若出現疼痛持續一週以上、疼痛逐漸惡化、脊骨硬到難以彎曲背部的程度、靜止時依然會疼痛、伴隨下肢症狀、嚴重外傷導致的疼痛、伴隨發燒與體重減輕等，務必盡快就醫檢查。

醫師王思恒在《健康好生活》節目中分享案例，他表示一名來求診的60多歲男子，自述下背痛達3個月之久，甚至半夜會痛醒，然而在交談過程中，他發現對方看起來氣色不佳，於是就詢問，最近體重是否有掉很多？結果患者回答「對！你怎麼知道」其表示，過去1年瘦了10公斤以上，且沒有刻意減重，原本肉肉的體態現在則變得很瘦。

王思恒對此感到不太對勁，懷疑有可能是惡性腫瘤所造成，於是再進一步詢問是否有癌症病史，結果對方回答沒有，但經查詢健保資料，卻看到患者有泌尿科的就診紀錄，且裡面診斷載明「攝護腺惡性腫瘤」。於是，他再問對方有無攝護腺癌，患者卻極力否定，後來他建議對方去跟泌尿科醫師討論，兩個禮拜回診後，證實確實有攝護腺問題。

之後，王思恒在進一步調閱紀錄也發現，該名患者確實有做過骨掃描，脊椎上都是腫瘤轉移，這也說明，其疼痛是因腫瘤轉移到脊椎所造成。醫師表示，後來回想，他認為對方應該有一點早發性失智，所以對人事時地物及自己病情無法清楚掌握。

王思恒指出，大部分的背痛都是良性的沒有生命危險，但如果伴隨這7個症狀就得注意，包括激烈的疼痛持續一週以上、疼痛逐漸惡化、脊骨硬到難以彎曲背部的程度、靜止時依然會疼痛，特別是在半夜及清晨時感到疼痛、伴隨下肢症狀、嚴重外傷導致的疼痛、伴隨發燒與體重減輕，務必盡快就醫檢查。