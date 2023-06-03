高市府與中央力推「亞灣2.0智慧科技創新園區」，今日由行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁等人宣布正式啟動，期程及經費也拉長到7年170億元，將打造企業旗艦聚落，預估帶動550億元投資、創造4200個就業機會。

高雄亞灣1.0是5G AIoT創新園區，亞灣2.0則是智慧科技創新園區，增加IC設計群聚、智慧石化、數位影視聚落、智慧港灣等產業研發中心群聚，盼成為企業旗艦中心聚落、新南向戰略基地。預計促進國內外廠商投資550億，創造產值2200億，孵育創新產業200家，帶動4200個就業機會。

行政院長陳建仁3日南下高雄宣布該計畫啟動，中央多部會首長，高雄市長陳其邁及多位民代和多家國際企業到場支持。陳建仁說，亞灣計畫1.0是成功案例，發展很快空間不夠，趕緊進入亞灣2.0，行政院於今年5月10日核定計畫，由5年投入106.64億元擴增為7年170.39億元，希望能在既有基礎上，建立更完整產業生態系，連結新南向，打造成國際智慧科技樞紐，相信亞灣2.0更加令人期待。

高雄市長陳其邁表示，過去台灣以製造業為主，逐漸地轉型往智慧應用服務發展，希望亞灣2.0計劃，能對國內大型的系統整合商朝向轉型升級過程助攻，讓高雄成為台灣邁向智慧城市、智慧國家的輸出母港的最重要基地。他也建議能夠規劃國家級智慧港灣平台，獲得陳建仁允諾會與交通部研議。