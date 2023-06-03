國立高雄大學今天舉辦第20屆畢業典禮，今年共有1448名應屆畢業生，監察院長陳菊受邀出席致詞，她鼓勵現場「少年朋友」思考想要何種人生價值，及學習與他人共事相處，因為機會是留給準備最好的人。

高雄大學校長陳月端表示，根據就業雜誌Cheers的「全國2000大企業最愛大學生」調查，高大蟬聯（2023、2022）「公立一般中型大學」榜首。不只是企業界對校方堅持推動學用合一、產業鏈結的最高肯定，更是學生家長信任校方的最好回饋，對即將踏出校門的高大畢業生是最好的信心激勵，期盼在職場上發光發熱。

陳月端指出，AI、數位轉型浪潮襲捲全球，將大幅改變現有工作、經濟型態，未來挑戰一直來，無法避免但可以提前準備、充實自我競爭力，在專業學科訓練的基礎上，持續培養跨域能力。

監察院長陳菊表達「回到高雄很高興」，細數高雄市長任內，為左楠地區推動後勁溪整治、右昌森林公園啟用等多項政策，同時感謝陳月端帶領法制局、協助市府推動制度化、法制化貢獻甚多，也肯定她將此服務精神與衝勁為高大師生服務、爭取諸多資源。

陳菊引用她的人生導師、民主前輩郭雨新教誨與現場「少年朋友」分享，「追求人生永恆價值，是要受社會敬重，就要潔身自愛、簡樸度日；或是追求經濟利益、享受無盡榮華，每人選擇不同，但不可能名利雙收。」她也鼓勵，持續培養與他人相處共事能力，因為機會是給準備最好的人。