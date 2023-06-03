那些年電費都可以換好幾台！有網友在網上分享「吹了快50年的冷氣」沒快、沒故障過，他表示，由於長輩很惜物，非得東西壞了才願意更換，而這台冷氣於今年終於開始變得「不太冷」，於是長輩總算願意更換變頻式冷氣；對此網友也笑稱「冷氣：總算可以退休了」、「這個壓縮機一作動家裡的電燈應該都會閃一下」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張照片，從照片中可見有台老舊冷氣，然而該冷氣外觀木頭紋，且用旋轉鈕可設定定時，以及溫度(風量)調節，該冷氣外觀也保持得相當乾淨；對此，原PO則表示，這台冷氣已吹了快50年，沒有壞掉、故障過，由於長輩惜物，覺得東西沒壞，就不捨得更換，然而這台冷氣變得「不太冷」，長輩終於肯換變頻新冷氣了。

有男子曝家中吹50年的冷氣，長輩終於覺得不太冷願意換成變頻冷氣，這也讓網友笑稱「冷氣總算可以退休了」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「這台是以前有錢人買的起，古董」、「那些年電費都可以換好幾台了」、「我小時候的冷氣欸」、「我阿嬤以前也很愛，但是後來就不涼了」、「很么壽的吃電怪獸！啟動像坦克」、「電費應該很可觀，還好終於壞了」、「這個壓縮機一作動家裡的電燈應該都會閃一下」、「這台超涼的！只是很重一台」、「冷氣：總算可以退休了」、「這台窗型當擺飾還不錯，外表很新復古風，避開這台，另外再加裝分離式冷氣」。