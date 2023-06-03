民進黨爆發性騷風波，民進黨發言人謝佩芬也自曝，曾在３年前遭性騷擾，但當時很多人都要她忍耐，甚至指責她不留情面給加害人。而有惡毒網友說「長這樣也被性騷擾」，謝佩芬今在臉書上也痛批這都是二度、三度傷害，「實在讓人忍無可忍。」

謝佩芬日前在臉書表示，看到以前的同事談到公開被性騷擾的事情，讓她提起三年前遭性騷擾的事件。謝佩芬今日說，「只是想跟自己和解」，對於此事不會想一直談，但也不會避而不談。但她也回到自己三年前遭性騷擾見報後，談及此案的臉書貼文下留言說：「現在回想這件事，還是覺得很痛苦」。

謝佩芬表示，三年前遭性騷時，「當時我身邊很多人叫我忍耐，大事化小、小事化無，甚至說這件事情的公開，會影響我的名譽、會影響加害人的前途。直到消息見報之後，都還有人指責我不留情面給加害人。」

而在案發後，網路上也有惡毒網友留言稱「你長這樣也會被性騷擾、同情加害者沒眼光」等語，謝佩芬也批評，「再再都是二次、三次傷害。實在讓人忍無可忍。」

謝佩芬表示，或許因為親身經歷過，才最能體會遭受性騷擾的過程，帶給一個人的挫折與痛苦。當時經常覺得自己不安全，對人也欠缺安全感，思緒也受到嚴重影響。 性騷擾造成的精神創傷，當事人很難對它置之不理，早晚在人生某個時間點，創傷記憶會回來，強迫我們正視它的存在，只有讓心裡的壓抑達成和解，才能找到平靜的機會。

「性平事件不會有大局為重」，謝佩芬認為，「採取行動、說出遭遇，不是認輸，而是展現力量。我相信，對於受害人而言，公開自己的經驗，是與自己和解，是希望類似的悲劇不再重演，也是讓社會了解，需要負責的是加害人，而不是受害人。」