中信金融管理學院去年成立國小部門，完成從幼兒園到研究所的一條龍教育體系，未來可能有人在中金院教育體系從幼兒園一路念到博士班。3日舉辦第5屆大學部與第6屆研究所畢業典禮，共195位畢業生，達成就業媒合率96％的「畢業即就業」水準。

中金院3日舉辦畢業典禮，企業提供超過220職缺給195位畢業生選擇，校方強調近年培養區塊鏈、客戶體驗與AI等金融專業人才，學校4年前成立人工智能科系，培育金融兼科技人才。

中信金控科技長兼中金院董事的賈景光到場致詞，他表示為了今年AI科系第1屆畢業生，企業新增了軟體開發工程師、系統規畫人員與程式工程師等職缺，讓學生學以致用。

畢業生代表蔡淳靜表示，從高中到大學都在中信國際學校求學，很高興畢業後繼續延續身份，成為中信大家庭其中一員，迎接接下來的挑戰。

中金院校長施光訓表示，中金院創立5年來，培育的學生皆非常有競爭力，更勉勵學生進入職場後持續精進自我、站穩腳步，擴大中金院在金融業的影響力。

中金院5年前承接興國管理學院，在少子化聲浪中創辦學校，因以中信企業職缺保障畢業即就業，吸引不少高材生選讀，原有大學部與研究所，去年完成國小部設立，加上之前的實驗教育機構包括高中與國中，非營利幼兒園設立，目前已有一條龍式的教育體系。