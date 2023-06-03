這到底什麼蟲？一名女網友家中的牆上莫名其妙冒出一堆怪蟲，外觀就像是小型的水泥塊一樣，被稱作「會動的水泥塊」，且打掃完沒多久又再度出現，讓這名女網友直呼噁心。對此，有內行人指出，這種生物名為「衣蛾」，雌蟲每次能產下50到200顆卵，喜歡潮濕的環境，「除濕機要全開3到5天才可能全部消滅」。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，才剛清掃牆壁沒2個月，竟然頻頻冒出奇怪的小蟲，從她上傳的照片可見，白色牆壁上明顯有3個小黑點，拉近一看，其外型如紡錘狀，顏色和水泥近似，讓原PO覺得很噁心，只好上網發文求救：「這到底是啥咪碗糕？是如何產生的？」

對此，不少內行網友紛紛留言解答，「衣蛾，吃衣服的，家裡要連根清除非常難」、「潮濕的地方都會有，衣蛾」、「幼蟲用棉屑造窩，就像畫面中看到的這些是牠的窩，像寄居蟹一樣背著窩移動」。

也有人提供消滅衣蛾的方法，「善用樟腦丸跟除濕機」、「2罐水煙悶一整天，剛好人出去玩，保你整年不見這玩意」、「一旦家裡有了這種蟲，你除濕機要全開3到5天，整個家都要除，才有可能完全消滅」。

根據國立自然科學博物館資料，衣蛾會將吐出來的絲滾捲一番，造出可以棲息的網道，通常出現在牆壁、天花板、樓梯等較陰暗潮濕的角落，外貌近似水泥塊的灰色紡錘狀物體，乍看就像牆壁剝落的碎屑，又被稱為「會動的水泥塊」，喜歡吃真菌、皮屑、毛髮、舊蜘蛛網、衣物毛料，雌蟲每次能產下50到200顆卵，定期打掃環境、維持家中乾燥通風，才能有效減少衣蛾的數量。