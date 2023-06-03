泰山大股東景勛公司質疑選舉過程有幽靈票。泰山企業股份有限公司召集權人龍邦國際興業股份有限公司等共計7人召集泰山公司112年第二次股東臨時會之股務代理機構，國票綜合證券負責這次股東臨時會委託書統計驗證、股東出席報到受理、議案表決及選舉結果統計等事宜，謹先陳明。

這次股東臨時會因計票系統出席股數之加總欄位當日發生部分錯誤，致當場宣布之出席股數有誤，不及更正，經當日覆核驗算後，確認本次股東臨時會之最終出席股數為「4億2766萬6856股」。

然如前述，計票系統之錯誤僅涉及出席股數之加總欄位，其他部分均正確無誤，選舉結果亦以選票之精算為準，故本次股東臨時會宣布之「各候選人選舉權數」、「董事當選結果」，以及其他議案之「表決權數」均正確無誤，對這次股東臨時會各議案之決議結果均無影響。泰山公司新聞稿指稱本次股東臨時會因出席股數有誤，有作票、灌票之情形云云，均非事實，謹澄清如上。

國票綜合證券表示，對系統作業疏失，謹致萬分歉意，並呼籲各界尊重這次股東臨時會合法有效之選舉結果，切勿捕風捉影為無謂之猜測，以維持投資市場之秩序。