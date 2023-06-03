大陸055型驅逐艦咸陽艦4月正式亮相，目前大陸海軍已有8艘055型萬噸大驅。退役中將帥化民表示，中國大陸將來可能會有8艘航母，一艘航母至少要配兩條大驅，所以中國大陸拚命興建核潛艦、大驅 。

帥化民2日在中天新聞《全球大視野》節目中表示，中國大陸為何要造這麼多055大驅？現在就有4艘航母，甚至將來可能會有8艘航母。而航母群一定有三分之一到二分之一在保養維修，而在這麼多填沙造島的地方，至少有2到4艘能夠執行維護的任務。

帥化民接著指出，從此判斷，大陸活動的範圍及企圖，並沒有到太平洋， 只是往那邊推。但重點是東海、南海、印度洋，大陸拚命建核潛艦、航母、大驅，就是因為一艘航母至少要配兩艘大驅，比如055；054，這大概是7艘船的船團。

帥化民認為，美國不要給中國大陸扣帽子，中國大陸是為了自我安全的保護跟一帶一路經濟的發展，把填沙造島的島配合航母，這就是海上絲路的路線。