繼輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、英特爾（Intel）執行長季辛格等國際級CEO相繼訪台後，摩根大通戴蒙也傳出昨日抵達台灣，將展開與集團在台員工會面，並拜會客戶等行程。

摩根大通1970年代起在台灣就設有業務，目前業務包括企業和投資銀行、商業金融及資產管理，員工約500人。戴蒙前次訪台已要追溯至2014年，當時曾與時任總統的馬英九會面。

由於日前包括美國對沖基金大亨阿克曼（Bill Ackman）等人，都力拱戴蒙角逐2024年美國總統大選，此行訪問台灣重要性不言可喻。對於再度有重量級CEO訪台，且戴蒙被認為有可能參選總統，是否與政府高層會面備受關注。總統府辦公室指出，總統蔡英文沒有會見戴蒙的計畫；金管會官員也說，也沒有與戴蒙會面的計畫。

知情人士表示，戴蒙2日抵台後，當晚在台北文華東方酒店與集團員工見面，後續將與台灣客戶見面，也包括國泰金及富邦金兩大客戶。對於此傳聞，國泰金及富邦金均表示不予回應。

戴蒙此次亞洲行是在5月31日到訪上海，參與摩根大通年度全球高峰會，從上海展開其亞洲之旅，戴蒙抵台後，據悉下一站將前往香港及韓國。