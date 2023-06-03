一名高中生至台中大安海域戲水，不慎滅頂搜救中。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

3名高中生今天到台中市大安濱海樂園水域戲水，傍晚4時許，一陣大浪過來，其中18歲男學生突然滅頂，搜索至今仍無所獲，台中市消防局仍持續搜救中，並申請空勤直升機到場協助。

台中市消防局傍晚4時許獲報，大安區濱海樂園外1公里水域救溺案件，派遣第五大隊、大安、幼獅、大甲等4個單位，共出動消防車2輛、救護車1輛，警備車5輛、船艇2艘、空拍機1部，消防人員17名前往。

台中市消防局指出，3名高中生為國中同學關係，下午2時許前往戲水，當時水深及腰，不過一陣大浪來襲後，18歲高二生突然沉入水中不見蹤影。台中市消防局目前持續搜尋中，並申請空勤直升機已到場協助搜尋救援。

警方表示，17歲董、吳姓及18歲王男一起走至沙灘約1公里處戲水，三人因疑似水深至胸口時，突然起浪無法踩到水底，趕緊往岸邊走，吳、董2人安全上岸，王男因漂流後沉入水中，隨即行蹤不明，目前已聯絡失蹤者家屬趕往現場。