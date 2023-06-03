新竹市75歲王姓婦人2021年到南寮遊客中心附近晨運，遭6隻流浪狗追逐摔倒，家屬憤而申請國賠，新竹地院判竹市府需賠269萬元，竹市府不服上訴，引發家屬反彈。不過，市府3日表示，市長高虹安得知此事後，認為上訴不妥，政府行政要近乎人情，目前已交辦撤回上訴，強調會在經驗中吸取教訓。

新竹市75歲王姓婦人2021年到新竹漁港的南寮遊客中心附近晨運，突遭到6隻流浪狗追逐，王婦嚇到逃離現場時不慎摔倒，頭部撞擊地面昏迷，經送醫仍不治，家屬不滿新竹市府未妥善管理申請國賠，新竹地院判市府需賠269萬元。

事後，市府不滿結果上訴，並將責任歸咎於流浪犬，家屬認為想要把責任推給流浪狗，是公家機關欺負老百姓，希望新竹市政府能夠撤銷告訴，立下一個好的典範。死者女婿也在臉書表示，身為電影監製的他，不但要把過程公諸於世，還要寫成劇本，讓世界看見這件事。

對此，市府表示，針對兩年前發生南寮漁港浪犬導致婦人發生意外的憾事，市府產發處日前徵詢律師意見後，因考量判決結果有別於過去相關案例之見解，盼釐清現行整體動物保護法令，故於期限內先提送上訴書。

但市府也指出，市長高虹安在獲知產發處提送上訴，認為不甚妥當，立即指示「政府行政要近乎人情，不能純粹依法論法，仍要考量實際的人民感受」，現已交辦產發處「撤回上訴」再議，以求人民權益及法律見解中的平衡。

市府也強調，仍會持續關注動保議題，並在兩年前的經驗中吸取教訓，愛護動物也要保障民眾安全。