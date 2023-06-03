國防部今( 3 )日表示，美軍驅逐艦及加拿大護衛艦今通過台灣海峽，由南向北行駛。國防部表示，美、加軍艦通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美國海軍阿利·伯克級驅逐艦USS Chung-Hoon (DDG 93) 和加拿大皇家海軍哈利法克斯級護衛艦 HMCS Montreal (FFH 336) ，今(3)日通過台灣海峽。(摘自美國海軍第七艦隊網站)

美國海軍第七艦隊也發布新聞稿，美國海軍伯克級驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon，DDG-93）和加拿大皇家海軍哈利法克斯級護衛艦 「蒙特婁號」(HMCS Montreal ，FFH 336) ，於今日通過台灣海峽。第七艦隊表示，美、加軍艦通過台灣海峽，表明美國與盟友對自由開放的印太地區的承諾。

據新加坡《聯合早報》報導，第20屆「亞洲安全會議」（香格里拉對話）於2日晚間舉行歡迎晚宴，中國國防部長李尚福與美國防長奧斯汀雙雙出席兩人同坐一張桌子，並禮貌性打招呼。五角大廈發聲明說，美中防長只進行了簡短交談，未展開「實質性交流」。此前，中國正式拒絕兩國防長在「香會」場邊舉行雙邊會晤。