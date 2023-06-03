民進黨性騷連環爆，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今至台中與台中市長盧秀燕合體，齊聲譴責，侯友宜晚間並在臉書貼文，「真相，不是執政黨明明知道還假裝若無其事，就以為可以一手遮天！」

侯友宜表示，不知道已經隱匿了多久？為虎作倀了多久？民進黨內的性騷案件如 ＃metoo 般短短幾天內連環爆發，許多加害者卻裝作若無其事，甚至在被害者的傷口撒鹽，我們都忍無可忍。

他今天和身為媽媽市長的盧秀燕站在一起，我們同感憤慨，性騷事件的被害者強忍自己的傷痛，鼓起勇氣，挺身而出揭發惡行，他們都這麼地勇敢，我們一定要力挺到底，不能與加害者妥協！

「我們同聲譴責加害者非但沒有道歉、悔過，甚至揚言找律師提告，加害者的荒謬行徑，天理不容！我們一定會挺身而出，站在公理正義這一方，站在被害者身邊，支持他們，絕不姑息，必須讓加害者接受法律、社會道德的制裁。」

侯友宜重申，當執政黨徹底失去了公平正義、縱容慣犯，人民對中央政府還能有什麼信賴？當執政黨已經矇著眼睛摀住耳朵，長期假裝什麼都看不見時，人民對他們還能有什麼期待？

他表示，一定會結合全民與政府的力量，作為性騷被害者的最堅強後盾，不論是社會面、法律面、及教育面，全方位給予協助，通盤解決根深蒂固的結構性問題，才不會讓遺憾一再上演。