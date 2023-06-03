針對美國國防部長奧斯汀批評中國拒絕參加兩軍危機管理對話，隨同中共國防部長李尚福出席新加坡香格里拉對話會的中共中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰，在下午的記者會上反駁奧斯汀的言論，強調中方重視發展中美兩軍關係，兩軍的接觸交流並未中斷，當前中美兩軍關係面臨的困難，責任在美方。

景建峰批評，美方一邊呼籲要溝通交流，一邊在損害中方利益關切；一邊聲稱要加強危機管控，一邊又不斷挑釁示強，世上沒有這樣的道理。敦促美方認真反思、糾正錯誤，以實際行動為兩軍交往掃除障礙，推動兩軍關係重回正軌。

景建峰強調，台灣問題事關中國核心利益，容不得任何妥協退讓，解放軍「全時待戰、隨時能戰」。解放軍在台海周邊組織的軍事反制行動，針對的就是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，「天經地義，無可指摘」，反而是美方「以台製華」、「台獨」挾洋自重才是改變現狀，破壞穩定。

景建峰又稱，中國對南海諸島及附近海域擁有無可爭辯主權，南海仲裁案所謂「裁決」非法無效，中方不接受、不承認。中方認為地區國家有能力、信心、智慧處理好南海問題，不需要域外國家多管閒事；美國才是南海局勢緊張的真正推手，近年來動輒派遣先進艦機到南海挑釁滋事，橫行霸道，常態實施所謂「航行自由」行動。

景建峰痛批，奧斯汀在講話中鼓吹所謂「印太戰略」，其實是繼續鞏固霸權地位，挑動集團對抗。冷戰已過去32年，美國沒有清除冷戰殘餘，反而以意識形態劃分陣營，挑起對抗；為一己之私，不顧地區求穩的訴求，通過利誘脅迫，把別人當槍使，根子上是「唯美獨尊」。