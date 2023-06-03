新北市長侯友宜3日展開台中請益之旅，首站抵台中市沙鹿深波圖書館，參與該圖書館重建啟用儀式。（馮惠宜攝）

中部首座以「電影」為主題的台中市沙鹿深波圖書館，歷經1年進行建物耐震補強、外牆修復、增設電梯與空調設備更新汰換等工程後今（3）日舉辦啟用典禮，台中市長盧秀燕也邀新北市長侯友宜一起出席，侯友宜說，城市共好，一起交流城市的閱讀推廣與文教建設。

盧秀燕致詞時指出，沙鹿深波圖書館在民國79年時由味丹企業捐贈，今日重新啟用，除一般圖書館，也是電影院，典藏電影海報1627張、35釐米膠卷電影24部等，及媲美電影院等級的2K雷射放映設備，更設台中首座個人「影音艙」，讓市民享受專屬的影音服務。

侯友宜致詞時也表示，盧秀燕這幾年努力推動台中市民文教、體育各方面都獲得高度肯定，得到五星市長很不簡單，他率市府團隊參觀深波圖書館互相觀摩，也要學習台中綠美圖如何融合建構展現文教力，且新北市也正在蓋第二個總圖，可從綠美圖當中學習、微調。

侯友宜稱讚，盧秀燕用心推動台中為文化城市、體育城市，有三個建設令他佩服，像是台中國際會展中心、綠美圖、台中巨蛋，希望大家攜手合作，台中好，新北才會好，期與盧秀燕持續並肩合作。

中市圖說明，沙鹿深波圖書館外牆再次邀請在地石雕家陳松老師，為早期創作蕃薯藤雕飾及楚浮導演的電影著作「451°F」裝飾、重新粉刷，並結合館外翠綠盎然的戶外閱讀區及環繞式林蔭大窗景，讓閱讀視野更遼闊；館內設有閱覽座位80席及圖書16萬冊、公用電腦7台、筆電座位6席、自助借還書機及APP手機借書等設施，為民眾提供智慧、便捷的服務。