以色列警方本週四（1）表示，一名婦女試圖走私數十條蛇和其他爬行動物入境，其中甚至包含一條森蚺（Ａnaconda），這是世界上最大的蟒蛇之一。距離本古里安機場上一次逮獲蛇類走私案件，還不到半年，以色列民中似乎偏愛爬行動物。

An #Israeli woman was detained at Ben Gurion Airport who tried to smuggle 30 snakes of rare species hidden in her belongings into the country pic.twitter.com/5AfvQvmsuu — RRN.world (@RRN_breaking) June 2, 2023

綜合《以色列時報》和《耶路撒冷郵報》報導，這名30多歲的以色列拉馬甘市（Ramat Gan）婦女本週稍早時候在以色列本古里安機場試圖闖關被攔下後逮捕，她攜帶了一卡行李箱，裏面裝滿了70多隻爬行動物，有的用布袋裝著，有的裝在襪子衣服裡面。

除了非法將這些動物走私入境之外，據悉這名婦女還涉嫌違反動物福利法。警方表示，經過秘密調查，機場部門的航警們，趁婦女回國後立即開始跟蹤她，然後等待她取回行李，當這名婦女離開航廈建築物時，警方立即展開行動，最後人贓俱獲。

警方並未說明他們發現了哪種品種的森蚺。綠森蚺可以長到5公尺以上，目前這些動物已交給以色列自然與公園管理局。

今年1月本古里安機場才破獲一次蛇類走私案件，而去年8月，也還有一起有3名年輕成年人在從荷蘭搭乘航班抵達本古里安機場後，因在行李中攜帶爬行動物被逮補。