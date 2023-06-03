曾獲總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦與立委林靜儀點名表揚的深綠粉專「厭世工程師」，遭指控性騷後急忙關臉書神隱，事隔3天悄悄在深夜重啟臉書，第一篇PO文就揚言要報警，讓網友火大痛罵「噁男一個」。

民進黨近日性騷、吃案風暴狂燒，早在第一案許嘉恬與薛朝輝前夕，深綠粉專「厭世工程師」就被爆出長期性騷、襲胸未成年少女，並散布私密照，遭戲稱性騷第0例。其經營者游男雖然道歉，但辯稱是「沒有遵守基本原則、知情同意」，向被傷害的人致歉，卻對於事件本身避重就輕，隨後就關閉臉書，事隔1天許嘉恬吃案事件就爆發。

事隔3天後，厭世工程師悄悄重啟粉專，但第一篇發文就說「本粉專日前因故暫時關閉，卻遭有心人冒名開設新粉專」，本人揚言報警提告。

不少網友看到後立刻開嗆：「是這幾天的事件發現你不寂寞所以又有勇氣打開粉專了嗎」、「因故，什麼故講清楚啊」、「某事件是哪個事件，最近有點多，你有頭緒嗎」、「以為有其他哥布林就能避風頭嗎」、「綠色是哥布林的顏色」、「突然多了好多‘’志同道合‘’的同伴，可以放心重開粉絲團了」、「什麼事件敢不敢講啦」、「有沒有考慮改名厭世哥布林」、「換人炎上就馬上開粉專，讚哦」、「當初好像有人嗆藍白都噁男，不知道您是什麼顏色」。