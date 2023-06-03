6千多名球迷3日擠爆新莊體育館，就是要爭睹「雙北大戰」戲碼的PLG總冠軍賽，地主新北國王靠著「士官長」楊敬敏攻下24分，牧倫斯也拿11分、20籃板，終場86比72力退台北富邦勇士，漂亮搶下總冠軍賽隊史首勝，接著G2將於5日續在新莊進行。

一開賽國王就靠楊敬敏首節進帳13分的凶猛火力，很快取得領先優勢，不過林志傑替補上場後，也馬上連拿6分幫助勇士追上，不過就算牧倫斯在首節還剩1分16秒提前3犯只能暫時離場，國王打完首節，仍以21比18小幅領先勇士。

儘管勇士次節曾超前7分，國王卻靠戴維斯、楊敬敏兩人領軍打出16比2猛攻，但在上半場還剩3分鐘，戴維斯也吞個人第3犯，可是打完上半場，國王續以43比39領先，楊敬敏半場15分、戴維斯10分，勇士半場以塞瑟夫14分最高。

勇士雖在第三節再次取得52比50領先，國王卻靠曼尼高、牧倫斯兩人攜手打出14比0，轉眼擴大領先到14分，打完前3節，國王68比56領先；李愷諺末節開始就投進三分球，讓國王取得71比56領先，接著國王更擴大領先到16分。

儘管勇士並未打算放棄，可惜接下來他們不僅找不到外線手感，還頻頻發生失誤，國王更在最後2分16秒，靠著楊敬敏的三分外線，取得84比67穩定領先優勢，比賽勝負已經提前底定，可是勇士仍讓「三老」林志傑、蔡文誠與張宗憲打完剩餘比賽。