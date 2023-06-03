睽違3年的台南市國際龍舟錦標賽舉行點燈儀式。（洪榮志攝）

台南市安平開台天后宮前的龍舟，同時點亮身上的LED燈飾，營造出安平地區最美麗的風景。（洪榮志攝）

睽違3年的台南市國際龍舟錦標賽，將於18日至22日在安平運河登場。今天傍晚舉行點燈儀式時，12艘大小龍舟在安平開台天后宮前一字排開，畫面十分壯觀。市長黃偉哲表示，此次點燈儀式，同時點亮安平天后宮前所有龍舟身上的LED燈飾，除營造安平地區最美麗的風景外，也正式宣告「2023台南市國際龍舟錦標賽」回來了。

今天傍晚6點，市長黃偉哲偕台南市體育界人士及多名議員、里長，在安平天后宮前進行點燈儀式，現場氣氛十分熱烈。

市府體育局表示，往年台南市舉辦國際龍舟賽前，都會將準備下水的8大、4小龍舟，先由「龍宮」移出，擺放在安平開台天后宮廟埕1周，並加以淨身，祈求透過媽祖的加持，保佑龍舟賽事一切平安順利。

體育局長陳良乾指出，2023台南市國際龍舟錦標賽共有103隊報名參賽，將於6月19日至21日舉行初、預賽，6月22日端午節當天進行決賽。本屆龍舟賽初賽，各組將依計時成績擇優進入預賽。其中，大型龍舟採爭先賽制，船頭先達終點者為勝；小型龍舟採奪標賽制，先取得自己水道標旗者為勝。

陳良乾還說，除了精彩的賽事之外，18日的開幕式還安排盛大的火舞表演。源於傳統宮廟香舞及陣頭的火舞演出，除象徵揮別疫情、驅除疫癘外，還首度結合運河水景進行大型戶外演出，希望重新建立龍舟賽的儀式感及莊嚴形象。