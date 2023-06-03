桃園市楊梅區一名79歲陳姓老翁1日中午，獨自騎電動機車外出至楊梅市場採買鴨肉，電動機車突然故障，只好將車牽至附近車行維修，但老翁患有嚴重聽力障礙，誤會店員能盡速修好車，故在附近等待，老翁就這樣默默等了一下午沒有要離開，店員也無法與老翁有效溝通，無奈之下只好報警求助，在警方介入後成功化解誤會，最終老翁在警方協助下平安返家。

楊梅派出所警員陳柏蒼、許喬琦巡邏時接獲民眾報案表示，有名老翁需協助，抵達現場了解，原來是老翁1日中午騎著電動機車獨自外出至市場買鴨肉，但電動機車在途中發生故障，只好牽著車到附近車行維修，好不容易抵達車行但車行並沒有維修電動機車，只能協助將電動機車送往其他會維修電動車的車行。

警方表示，因老翁患有重度聽力障礙，外出時沒有配戴助聽器，誤以為店員會將電動機車盡速修好交還給他，所以便在附近等待，就這樣等了一下午，店員與其溝通無果，只好報警尋求警方協助。

所幸在員警協助下終於解開誤會，由於時值傍晚，天色昏暗，員警擔心老翁獨自返家恐有安全疑慮，故將老翁帶回派出所並通知家屬前來接回，家屬表示老翁中午外出後遲遲未歸，他們急忙趕到派出所，確認老翁平安無事後，向警方表示感謝。

楊梅分局表示，台灣已進入高齡化社會，年長者走失問題變得愈來愈嚴重，因此應努力加強對年長者的照顧和監護，時刻關注他們的行動，確保長者安全，避免發生危險情況。