美國Twitch實況主Puppers(原名:Max)以玩生存遊戲《黎明死線》(Dead by Daylight)聞名，累積超過20萬追蹤數，但他2020年被診斷出罹患俗稱「漸凍症」的運動神經元疾病(MND)，從那之後便接受治療，他昨(2日)終於撐不下去，享年32歲，死訊曝光後，粉絲感到難過又不捨。

綜合外媒報導，Puppers於3年前診斷出漸凍症，這種病沒有完全治癒的方法，只能緩解症狀，在最後一場直播中，他平靜地告訴粉絲：「請放鬆，若放鬆一下，你就贏了」，便專心投入治療，好在對抗病魔的過程並非獨自一人，《黎明死線》遊戲迷成立基金會，先後在2021年跟2022年辦了2場募款活動，籌到25萬美元(大約767萬新台幣)，給予他藥物、醫療設備、輪椅等協助。

不過Puppers離世的一天依舊到來，2日基金會在官方IG更新貼文，可見戴著黑框眼鏡的他，比出酷帥的手勢，笑起來非常燦爛，貼文中感性寫著：「感激大家給予愛與支持，Puppers真的很愛你們，讓你們都快樂，是他活著的目的。」

粉絲們看到後相當感傷，湧入留言區哀悼：「即使你經歷了這麼多事還能保持堅強，真的很不容易」、「好遺憾跟你說再見」、「我很喜歡看你的遊戲實況，希望你在另一個世界也會很快樂」、「他是個了不起的傢伙，總是有辦法讓我們笑出來，可惜這麼年輕就走了」、「安息吧，Max，粉絲們會想念你的！」