▲正濱漁港雖然在漁業部分已不若以往，但社區營造成功的「彩虹屋」，已成為基隆最夯景點，並帶動新的觀光商機。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，本周邀請到正濱漁港的美食名店「河豚很多」老闆娘苗詡靚、以及超夯的日式冰品店「海那邊」前員工謝家真，一同暢談正濱漁港過往歷史與觀光旅遊資訊，並分享漁村生活體驗與介紹當地美食與咖啡，使民眾和遊客對於正濱能有更深入的認識，來基隆享受深度體驗旅程。

苗詡靚指出，正濱漁港在日治時期是台灣最大的漁港，全盛時期可以有將近一千多艘漁船進出漁港，過去大部分的漁民以捕撈旗魚和鯊魚維生，是遠洋漁業卸貨的地點。另外當地有捕撈「六斑刺河豚」的特色，因此河豚也成為自己店家命名的緣由。但由於河豚具有毒性，需專業人士才能處理，先前有少部分原住民員工擅長加工烹飪，曾一度成為店內菜單。

苗詡靚表示，從事漁業工作的朋友，曾經捕撈過與自己身高等高的章魚，凸顯正濱漁業資源豐富的風貌。另外自己經營的店面內部有「防空洞」是一大特色，竟是源自日治時代保留至今，周圍店家之間也都有防空洞，內部互相可以連通，甚至可以通往一般住家，雖然防空洞常有潮濕或猴群騷擾的問題，但也是當地另類的特殊體驗。

曾在正濱彩虹屋中的知名冰品店「海那邊」工作的謝家真分享，當地的特產「吉古拉」，就是用魚漿製作，但與日式竹輪有些微差異，吉古拉更薄，並透過炭燒的方式，呈現出獨特的焦香味，可以直接吃或是汆燙過後，沾醬油膏享用。

此外，謝也分享給聽眾朋友另類的旅遊規畫，由於正濱漁港周邊咖啡店眾多，可以找一間喜歡的咖啡店，給自己一個「放空的時間」，望著漁港享用美食，同樣不虛此行。

主持人余治明表示，正濱漁港過去在日治時期是台灣第一大港，有豐富的漁業資源，雖然正濱漁港已經被八斗子漁港逐漸取代，但也有新一波的觀光風潮。五彩繽紛的「彩色屋」也讓正濱多了一個「台版威尼斯」的稱號。也歡迎遊客來正濱緩下腳步享用一杯咖啡，打造屬於自己的「正濱輕旅行」。