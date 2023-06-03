丹麥家居品牌 &Tradition 延續與 Panton 家族密切合作，2023年再添 VP Flowerpot 5色新成員，並再版 Verner Panton 大師70年代原創黑白波紋吊燈。

Verner Panton黑白波紋原創再版。（瑪黑家居提供）

Verner Panton是二十世紀最具影響力的丹麥設計師之一，設計過許多具標誌性的家具燈飾。其中，以雙半球形組合的 Flowerpot 經典燈款於1968年誕生，具有簡潔設計和強烈色彩的特徵，是Verner Pantone最具代表的作品之一。

&Tradition Flowerpot系列燈澄藍色，VP9無線桌燈，7700元。（瑪黑家居提供）

Panton原創黑白波紋圖案設計，加上五款懷古色彩，靈感都來自 70年代，推出新色吊燈與無線桌燈，商品包含VP2(大)、VP7(中)、VP1(小) 吊燈與VP9無線桌燈。

&Tradition Flowerpot系列罌粟紅吊燈。（瑪黑家居提供）

新色Flowerpot系列燈具於瑪黑家居線上與線下門市同步開賣，為了讓消費者能輕鬆接觸大師經典商品，特於瑪黑家居概念門市台北安和、台中新光三越中港與7樓 Living Space ，同步規劃商品展覽。 凡於瑪黑家居購買Flowerpot 新色燈具，限量贈送Flowerpot 造型別針和 &Tradition品牌帆布袋 。

瑪黑家居購買Flowerpot 新色燈具，限量贈送Flowerpot 造型別針和 &Tradition品牌帆布袋 。（古明弘攝）

5種新色包括：澄藍（Swim Blue）、鈷藍（Cobalt Blue）、絳紫（Dark Plum）、罌粟紅（Vermillion Red）、亮粉（Tangy pink）。除了無線桌燈，還有小（VP1）、中(VP7)、大型吊燈(VP2)；黑白波紋吊燈(預定款)有小型和中型兩個尺寸。