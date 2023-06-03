義守大學觀光餐旅學院餐旅管理學系的周狄恩，他的家人遠從聖露西亞到義守大學參加畢業典禮。（義守大學提供／林雅惠傳真）

時值畢業季，義守大學校畢業典禮今天擴大舉辦，值得一提的是，前2屆受疫情影響取消畢業典禮的畢業生，也在學校邀請下返校親歷畢業授證儀式，校長贈與所有畢業生3大錦囊，勉勵大家「不要停止讓自己變優秀」，迎向美好未來。

陳振遠表示，畢業典禮是人生中非常重要的時刻，揮別疫情陰霾，全球陸續恢復正常生活，義守大學重啟畢業典禮，更履行承諾，邀請前2屆無法有實體畢業典禮的校友返校親歷畢業授證儀式。

他送給畢業生人生3大錦囊，正向心念、終身自主學習的處事態度，及抱持著充滿熱忱、投入、分享的創業家精神。

陳振遠說，尤其在科技浪潮襲捲下，必需讓自己如同海綿般吸收知識，跨域學習、充實自我，從現在開始所走的每一步路，都會是往後10年、甚至20年的重要奠基石，隨時都會有派上用場的時刻，他祝福每位畢業生都能帶著義守大學的滋養與祝福，美夢成真。

義大畢業典禮有來自於印尼、菲律賓、越南、香港和泰國、聖路西亞等國家的家長，甚至還有境外生就讀高中的師長也飄洋過海到義守大學見證學子的蛻變。

「觀光餐旅學院」餐旅管理學系的周狄恩，他的家人遠從聖露西亞到義守大學參加畢業典禮，周狄恩的母親非常感動與開心的說，周狄恩很喜歡義守大學，所以一定要飛來參與重要時刻。

去年應屆畢業的義大應用英語系林姓畢業生表示，雖然已經畢業正在準備國考，但今天參加學校畢業典禮，才感覺真正踏出校園，格外有意義。