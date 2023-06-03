桃園市青年志工與石門社區長輩一起包粽子。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市青年志工陪伴石門社區長輩，體驗彩繪造型零錢包活動。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市青年局今年5月成立桃青志工隊，今日出隊前往龍潭辦理社區創藝相伴服務活動。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

為讓年輕人積極參與公共事務，桃園市青年事務局於今年5月成立桃青志工隊，今日出隊前往龍潭辦理「社區創藝相伴服務活動」，與龍潭石門社區發展協會攜手合作，展開溫馨的端午節社區青銀服務活動，為社區帶來年輕人的活力與熱情，並付出行動關懷社區長輩。

青年局表示，端午節將至，這次包粽服務活動，由青年志工一手包辦，從煮飯備料、炒料到包粽，長輩們在旁教導包粽技巧，彼此學習且分享關懷心意，對青年志工是次珍貴的學習經驗。另也搭配結合端午節的創意手作課，青年志工帶領長輩們進行粽子造型零錢包彩繪活動，帶來更多歡樂和驚喜。

青年志工呂姿萱分享，報名時就對這類活動感興趣，以往都是買現成肉粽來吃，這次可以和社區長輩們一起包粽，對他來說是次特別的學習體驗，手作零錢包時，也看到長輩們可愛的一面，讓她獲益良多。

石門社區發展協會理事長唐淑英表示，感謝青年局來到社區關心長輩，這次特別挑在端午佳節前造訪，讓許多長輩感到溫暖，社區長輩們平時生活較單調，這樣的包粽及創意活動，除了可以刺激長輩多參與活動外，也拉近了和青年朋友間的距離。

青年局長侯佳齡指出，社區創藝相伴服務活動讓青年志工將關懷長輩的心意付出行動，相信過程中的感動，會讓青年志工獲得成長，青年局將持續提供服務社會的平台，期待更多青年朋友加入桃青志工隊，一同用行動傳遞愛心與關懷。

青年局表示，桃青志工隊第2梯次現正熱烈招募中，今年度也成立「聞青記者隊」、「職青志工隊」、「草青志工隊」3支分隊，主要使命為公民記者、青年局旗下場域職人課程助教及志工領袖，青年志工可依自身興趣自由選擇加入，欲知更多桃青志工隊招募內容及服務活動資訊可至「桃青參一咖」官方臉書專頁查詢。