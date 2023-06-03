「So Wonderful Festival」今（3日）在桃園陽光劇場登場，集結歐美與亞洲人氣歌手一連嗨唱9小時，吸引9000人到場朝聖，被譽為「人間芭比」的韓國混血女星SOMI（全昭彌）在晚間6點50分出場，她頂著一頭金色公主頭配上牛仔連身短裙和黑色長靴，首次來台演出，她狂用苦練的中文向台下觀眾問候「大家好，很開心能在這裡」，並表示很開心來到林口（下榻處），接著又喊「好熱，感動，好想你們，開心嗎？」

SOMI今帶來〈XOXO〉、〈Birthday〉、〈What you waiting for〉、〈DUMB DUMB〉4首動感舞曲，狂抖電臀性感熱舞，雖然因為高強度的舞蹈，讓她不斷喘吁吁，仍不忘積極用中文與台下粉絲互動，還一度從胸口拿出小抄一連秀了「不敢相信」、「尖叫聲」、「準備好了嗎」，把所有練習的中文通通講了一遍，讓粉絲超級感動，台下尖叫聲此起彼落，準備下台前，SOMI除了送上飛吻外，又再度喊「我愛你們」，寵粉程度超乎想像。