賴清德副總統頒授信賴台灣之友會百工百業後援會代表之一林聰明沙鍋魚頭負責人。（廖素慧攝）

賴清德副總統「嘉義市信賴台灣之友會」今天成立，全場高呼「凍蒜」。（廖素慧攝）

民進黨2024總統參選人賴清德副總統「嘉義市信賴台灣之友會」3日舉辦成立大會，前議員江熙哲（江總）擔任籌備會召集人，由賴清德授旗，賴清德說，中國在這場選舉製造戰爭糾紛，「信賴台灣之友會成立」是為了「守護中華民國台灣」。

賴清德說，「信賴台灣之友會成立」的宗旨就是要「守護中華民國台灣」，嘉義市是民主聖地，前輩畫家陳澄波因為二二八事件遭槍決，他的牽手獨力撫養兒女，還把陳澄波遺留的1萬8000多件作品及文件保存下來，成為台灣重要文化資產，後代更捐贈畫作給台南市政府，非常令人感佩。

賴清德說，蔡英文總統520演說已提到「任何政黨都不能為政治利益，販賣戰爭的恐慌」，中國希望在這場選舉製造戰爭糾紛逼台灣民眾選擇中國希望支持的政黨，這場選舉若因戰爭恐慌而不能自主選擇及主張，以後台灣總統就由中國決定，台灣民主也不能再進步了。

賴清德還強調，戰爭非我們決定，是獨裁者發起，和平有兩種，真和平與假和平，其中關鍵就是「有主權或沒主權」，「有主權」才是真正和平，沒主權是假和平。