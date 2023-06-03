為推廣不同年齡層學子認識路殺議題，新北市政府農業局日前於新北市立達觀國民中小學辦理「路殺環教講座」，向校內約250名國三學生宣導路殺預防概念及如何成為公民科學家，也希望藉由本次講座機會結合並提升學生們的環境保護意識。

達觀國小校園自然生態豐富，校園內置自動相機拍攝到近3000筆生物觀察記錄，發現約700種物種，如食蟹獴、山羌及白鼻心等野生動物。去年於校門口也發生食蟹獴遭路殺情況，新北巿政府也於校門前方設置警告注意標語，提醒車輛經過減速慢行。

校園鄰近新店區平廣路，經新北巿農業局調查該路段為路殺熱點，主要為蛙類，因此在此根據生物習性設置生態廊道，設計成乾溼分離凹字型，除了讓溪水可以流過也同時不影響動物行走，可兼顧不同動物習性，設置後大幅改善路殺情況達90％，而同時也記錄到白鼻心、食蟹等動物使用生態廊道的畫面。

此次講座邀請到全國最大公民科學家「路殺社」林德恩擔任講師，以「公民科學」為主題，宣導如何成為公民科學家，講座上教導學子遇到路殺情形時，可記錄下發現的時間、定位定點並拍下物種相片上傳至「臺灣動物路死觀察網」，由路殺團隊協助資料整理、分析等，來建立資料庫及路殺熱點，讓生物多樣性得以成為永續發展的基礎。

林德恩老師表示，教導學生認識公民科學，讓永續環境向下觀念扎根，未來希望透過更多不同單位活動的結合，讓更多人關注生態保育議題，能愛護臺灣及永續家園。

對於本次活動校長林才乂也表示，改善路殺是重要課題，鼓勵學生珍惜大自然與野生動物的美麗，將保護野生動物、尊重生命的精神擴及更多人。而學生們表示，課程中老師除了教導如何成為公民科學家外，而現場也有實體標本如蛇、獨角仙、蜘蛛等與調查工具紅外線自動相機，自動相機用來記錄動物利用生態廊道情況，課程中也配合趣味的有獎徵答加深印象。

新北市農業局長李玟表示，本市已先後在三峽區、土城區及新店區打造六處生態廊道，而今年度開始於本校園辦理「路殺環教講座」，旨在教導不同學齡層學生如何成為小小公民科學家，以及打造友善共好的生態環境。我們同時也歡迎對「路殺」議題有興趣的學校可與新北市政府農業局(02)29603456分機3083洪小姐聯絡。