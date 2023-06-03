華爾街股市周五開高走高，道指收盤飆漲701.19點或2.1％，收在33,762.76點，創今年來單日最大漲幅，標普5百與那斯達克分別勁揚1.5％與1.1％，均攻上2022年4月以來新高。

拜周五大漲之賜，周線得以翻紅，道指與標指各漲2％與1.8％，那指全周也上漲2％，將周線連紅紀錄推進到第六周，創逾3年來最長連漲紀錄。

美國周五盤前公布5月官方就業報告，其中非農就業人口大增33.9萬，遠高於市場預期，一度引發投資人擔心聯準會（Fed）暫停升息循環可能生變，但進一步檢視失業率上揚至3.7％，且薪資成長溫和，市場吃下定心丸，買盤勇於追價，進而推升大盤越走越高。

Income Research+Management資深基金經理人雷姆利（Jake Ramley）表示，「整體就業報告可說是最好的結果，就業成長數字強勁，但失業率不降反升，且薪資成長溫和有利通膨持續降溫，換句話說，美國經濟狀況既沒有過熱，也沒有太冷。」

上周美股大漲的主要原因之一是市場升息預期逆轉，根據CME集團的利率期貨盤報價，上周初市場估Fed6月會議升1碼的機率高達近7成，不過月底就跌破5成，上周五盤中一度上揚，但也僅2成8。

值得注意的是，投資人信心確實來到波段高檔，素有「華爾街恐慌情緒指標」之稱的CBOE波動率指數（VIX）上周五已下探至14.60，創2020年2月19日、即爆發新冠疫情採取防疫管制以來的新低。

Lazard首席市場策略師坦波（Ronald Temple）指出，「投資人明白升息循環就要結束，而且在我看來，美國經濟衰退的風險過去一個月來也已大幅降低。」