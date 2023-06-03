黃浩詠（左）在劇中觸碰王淨肩膀，讓女方感到不舒服。（資料照片）

政治圈性騷擾被吃案越演越烈，情節和《人選之人—造浪者》中的性騷擾橋段不謀而合，劇中飾演「簡哥」、性騷王淨的演員黃浩詠今（3）日接受專訪，他坦承鮮少看即時新聞，但意外發現自己飾演「簡哥」的照片竟出現在周刊影片上，細讀報導後才知道，原來這部戲讓政治圈的「Me too」效應開始發酵，「其實我看到的時候很開心，但不是說性騷擾事件本身，而是透過這個劇開始有人討論這件事，這是我一直希望的事情，藝術作品的價值就在這。」

劇中黃浩詠在茶水間觸摸王淨的腰，王凈憤而過肩摔，並向主管呈報性騷事件。他說私下和王淨很熟，但因為自己覺得性騷擾別人很噁心，所以拍攝當下他只敢輕輕把手放在女方腰間，沒想到王淨跟他說，「老師，你這樣沒有威脅感，我沒有感覺被騷擾。」黃浩詠再次在她腰間輕輕搓了幾下，王凈還是不滿意，直接教學，要他把手放在自己腰上抓兩下，才會讓她感到不舒服，「所以後來她過肩摔我時，是真的覺得不舒服，但那個過肩摔我們也摔了20次。」

黃浩詠說在接到這個角色時就和導演討論，「簡哥」不應該是表面看起來就很「豬哥」的人，因為現實中不存在，且性騷擾事件的界定往往很模糊，「像簡哥就是認為我沒有在騷擾他們，只是覺得對他們有好感，這是中年男子自以為的幽默，我可能只是拍拍肩膀關心她，但她其實超不舒服。」他讓「簡哥」演起來像是一位普通中年男子，才會更靠近現實、引起討論，「我覺得這個角色就是拋磚引玉丟東西出來，讓議題被重視、討論。」