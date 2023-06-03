新北市蘆洲區公所及崇利建設今（3日）於蘆洲行政中心頒發助學圓夢獎學金，共計頒發50萬7000元，蘆洲國小、鷺江國小、成功國小、忠義國小、仁愛國小、蘆洲國中、鷺江國中、三民高中（含國中部）等8所學校學生共140位孩子受惠，並由新北市副市長劉和然代表頒獎，蘆洲區各校校長、家長均開心出席，場面溫馨盛大。

蘆洲區公所表示，這次的頒獎典禮是由崇利建設主動提出期盼捐助獎學金來鼓勵孩子勇於逐夢，蘆洲區公所與轄內各級學校均樂觀其成全力協助籌辦頒獎典禮，希望鼓勵蘆洲區品學兼優的孩子。

崇利建設為蘆洲在地建商，總經理楊宗翰是土生土長蘆洲人，曾當選母校蘆洲國中及成功國小的傑出校友，長期對地方事務的關注，連續兩屆獲邀擔任新北市最年輕的市政顧問。

楊宗翰表示，每年農曆年節結束後的開工日，崇利建設會在工地廣發紅包給員工、包商及民眾，希望新的一年有好的開始，當時有位仁愛國小老師索取完紅包，捎來信件表示已將紅包內現金交付蘆洲仁愛國小，入帳學童急難救助基金，紅包袋則自行留下沾喜氣，收到這封信後很感動也很驚喜，讓他了解到為社區及公益奉獻，影響力將持續擴散，善會帶來更多的善，形成善的循環，這是這次捐贈獎學金的起心動念。這次除了優秀學生外，也將頒給特殊生，讓學生及其家庭能得到更多資源運用。

劉和然表示，感謝市政顧問楊宗翰善舉，新北市政府非常重視孩子的教育，也謝謝家長及各界支持，讓新北市教育品質更加卓越，未來市府團隊將持續為新北學子打造優質的學習環境。