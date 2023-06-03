參賽隊伍專注烹飪客家小炒料理。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

民眾現場試吃客家小炒。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

2023客家小炒全國爭霸賽北區初賽今日登場，由來自雙北、桃園、新竹等5縣市共30隊餐廳好手熱情開炒。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

為推廣客家美食並帶動客庄經濟，桃園市客家事務局與客家委員會今日在龍潭運動公園辦理「2023客家小炒全國爭霸賽」北區初賽，由來自雙北、桃園、新竹等5縣市共30隊餐廳好手熱情開炒，演繹獨家風味，端出「在地傳統風味客家小炒」與「創意風格客家小炒」2道料理，結合周邊市場資源就地取材，考驗參賽者臨場發揮對客家小炒的廚藝，現場飄散香味吸引眾多民眾圍觀，最終由新竹市的「海瑞摃丸」隊拿下冠軍。

客委會副主委范佐銘指出，今年客家小炒全國爭霸賽分北、中、南、東4區初賽，感謝北區初賽主辦單位桃園市政府整合北區5縣市資源帶來精采比賽，這次比賽宗旨以符合現代健康輕飲食為主軸，搭配「Slow Fast-Food」概念（意即運用在地食材的Slow，以及代表年輕人飲食方式的Fast-Food），展現客家飲食新活力及文化包容性，透過活動吸引民眾關注客家美食並帶動客庄產業發展。

桃園市政府秘書長詹榮鋒表示，客家小炒結合客家三味鹹、油、香，是廣為人知的客家菜餚，但要如何將這道傳統料理結合現代健康養生概念推陳出新，非常考驗參賽團隊創意與廚藝。今年市府很高興能與客委會合作辦理這別具義意的比賽，也感謝各路店家高手齊聚一堂，拿出看家本領端出各式客家小炒，盼藉比拚廚藝提升客家美食的能見度。

客家局表示，今日比賽評審陣容堅強，由國際廚藝評審司宛春、客家型男主廚邱寶郎、台菜界知名的「阿發師」施建發、宜蘭礁溪寒沐酒店主廚郭偉鈞、廚藝天后張亞莉及2020客家小炒全國爭霸賽總冠軍「阿戊嫂的店」主廚劉雪玲共同擔任評審。

經過激烈比賽及評審團評審結果，由「海瑞摃丸」隊勇奪冠軍，亞軍及季軍分別由「荷李活茶街」隊、「和逸飯店」隊奪得，佳作則由「林口亞昕福朋喜來登 聚味軒」隊及「天下人客家館」隊獲獎；此外，透過現場民眾試吃投票及評審的綜合評比，由「內灣圓樓人文客家餐廳」隊獲選為人氣獎得主。

客家局提到，今日冠軍隊伍將晉級由客委會與知名美食競賽節目「料理之王」合作製播的總決賽，與來自其他各區的初賽冠軍共同角逐全國總冠軍寶座，8月19日全國觀眾可於電視台一睹精彩的料理大對決，詳情請持續鎖定客委會2023客家小炒全國爭霸賽官方網站。