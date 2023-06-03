遠東SOGO百貨電商平台SOGOplus，3日宣布與屏東縣政府合作，成立屏東好物專區，首度參與的20家農友，不僅有3位神農獎得主，一位巧克力界奧斯卡ICA銀牌得主，還有8位百大青農、產銷履歷達人等專家級農友，推出當令芒果、台灣香檬、木瓜、巧克力、檸檬、紅豆、芋頭、杭菊、玫瑰花加工品，還有高級龍膽石班、午仔魚、新鮮水產、優質國產豬肉及單一乳源鮮奶等。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，長年推廣ESG，成功打造消費者與在地小農緊密連結的平台、接通食物里程最後一哩路。同樣在電商的目標，也是延續與消費者之間的信賴感。這次透過與屏東縣政府的合作，實現「從產地到餐桌」的永續概念，讓消費者安心買、輕鬆購，強強聯手，業績訂單一定強強滾。

屏東縣副縣長黃國榮則指出，屏東縣除農業生產優良生鮮農產品之外，同時二級加工產品如果乾、檸檬磚、紅藜紅豆粥等，亦朝向生技產品方向邁進，另水產部分如石斑魚、午仔魚等在漁撈後即刻進加工廠處理，並以零下30℃急速冷凍保存，解凍後的肉質新鮮度與剛捕撈上來的幾乎無異，相信豐富多元的屏東在地農漁產品及加工品定能屢獲消費者的芳心。

而為迎來端午節慶送禮需求，SOGOplus「屏東好物」專區百款尚青好物，亦能透過線上選購後直送到家，全國零距離。