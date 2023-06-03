據日本共同社報導，日本防衛大臣濱田靖一3日與中國國務委員兼國防部長李尚福在新加坡舉行了會談。兩人確認將妥善運用5月啟用的日中防務部門幹部間直通熱線（直通電話線路）並保持溝通。濱田對中俄在日本周邊反復開展聯合軍事行動的現狀表達關切，強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

濱田表示：「日中之間存在尖閣諸島（釣魚島列嶼）等安全保障方面的諸多擔憂。因此反復進行坦率的討論才更重要。」李尚福表示願為兩國防務關係穩定發展做出努力，強調台灣問題完全是中國的內政問題，希望日方不要插手。

濱田與李尚福在出席新加坡「香格里拉對話」期間舉行會談。日中防長會談是去年6月以來再次舉行，在濱田與李尚福之間是首次。

兩人就直通熱線確認，作為避免自衛隊與中國軍隊在東海等地出現偶發性衝突等不測事態的「海空聯絡機制」的核心，使其在建立互信方面發揮作用很重要。

另一方面，濱田指出中俄轟炸機和艦艇在日本周邊的聯合行動是對日本的示威，表達了嚴重關切。包括中國海警船在尖閣諸島周邊反復駛入日本領海在內，他要求中方克制在日本近海的會引起擔憂的行動。濱田還就俄烏衝突敦促中國發揮負責任的作用。