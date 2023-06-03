保全阿伯不爽搭電梯被念 在北捷揮拳打人

62歲郭姓保全日前在北捷景安站搭電梯，因為未等裡面的人走出來便衝進去，32歲陳姓男子忍不住出言提醒，但郭卻覺得十分不爽，揮拳朝陳的頭部狠揍一下，雙方後扭打成一團，被趕來的警方制伏，2人被依違反社維法送辦。

捷運警方指出，郭上月搭捷運步出車廂，準備坐電梯到樓上，電梯門開時，郭立刻擠入電梯內，讓要走出來的陳男略為不快，因此出言提醒「你應該讓裡面的人先出來！」

不料郭聽到後竟然暴怒，揮手朝陳的頭部打了一下，兩人隨後發生衝突，在電梯外打成一團，其他民眾見狀後連忙報警。

捷運警察隊第二分隊警員陳坤助、楊川質獲報後立刻到場，將仍在互罵的2人分開，並將他們帶回隊部，陳強調只是提醒郭，不料他就動手打人，郭則說陳口氣很差且多管閒事，但2人都不願提告，但2人在公眾場所互相鬥毆，警方仍依違反社會秩序維護法第87條，將他們移送轄管中和警分局裁處，視狀況最高可處1萬8000元罰鍰。

捷警隊分析統計，2023年1至4月份，警方受理捷運系統內，因細故釀成糾紛案件多達156件，其中妨礙通行計有13件，占糾紛案件8.3％，其他包括車廂內、電扶梯、出入匣門進出時，因不小心擦撞而衍生的衝突。

警方指出，捷運上下班尖峰時刻人潮眾多，民眾行進時常因順序、擋道妨礙通行，引發當事人不滿，進而上演全武行，捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時應平心靜氣，遇事時務必冷靜面對，可先請站務人員協助處理或撥打110報案電話，警方將立即到場協助，調閱影像還原現場以釐清責任，希望民眾以能同理心及彼此體諒包容，快樂出門，平安回家。