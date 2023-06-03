媽媽自己都翻一圈不顧傷勢先關心小孩。（翻攝畫面）

今（3）日上午9時許台北市文山區木新路三段發生一起交通事故，一輛要左轉的轎車沒有注意到對向直行機車，兩車發生碰撞，剛好有一對正在過馬路的母子遭波及，事故發生後媽媽起身的第一件事竟是衝去抱住小孩，完成不顧自己的傷勢，車禍影像被PO在臉書「爆料公社」，引起網友留言，看了讓人鼻酸。

翻攝臉書「爆料公社」

據了解，小客車74歲潘姓女駕駛沿木新路三段往東直行到興隆路四段要左轉，未注意對向直行19歲邱男騎士，兩車發生碰撞，機車瞬間噴飛，剛好有一對母子要過馬路，被飛來的機車波及，母親當場被撞翻轉180度，小朋友被撞到一旁，但這位媽媽起身後的第一件事，不是看自己的傷，而是直接衝到小孩身邊一把將他抱起，安慰自己的小孩，完全沒有顧慮到自己也受了傷。

網友紛紛留言，「看了好心疼，媽媽自己也被撞，不顧自己是否有受傷，馬上反應衝去，找小孩，但願媽媽跟孩子能平安」、「那個媽媽自己都翻一圈還馬上看自己小孩！看了都鼻酸了」、「媽媽的尖叫令人心碎，下車只關心自己車的可以下地獄了耶」、「媽媽不顧傷勢先關心小孩那邊整個鼻酸」、「那位過馬路的媽媽不顧自己的傷痛用衝的跑向自己的孩子，對比那個冷血的三寶，真的會忍不住問候那開車的三寶祖宗十八代」、「撞到人還不趕快下車，一下車還在看自己的車，有夠扯」

警方表示，警方獲報立即前往現場處理，並通報119將傷患送醫救治，並依規定畫線採證受理，這起車禍雙方均無酒駕，騎士多處挫傷，2名行人擦挫傷送醫治療，駕駛沒受傷，至於車禍肇事責任還要調查釐清。