U18世界盃棒球賽36人培訓名單出爐，穀保家商即將旅外的投手林盛恩在內，總計至少6人投球速度可達150公里，平鎮高中總教練吳柏宏掌兵符，預計19日展開第一階段集訓。

玉山盃青棒賽落幕，桃園市奪冠、台東縣隊亞軍，新北市隊拿下季軍，賽後召開選訓會議選出36人培訓名單。

投手共13人，分別為林維恩、陽念希、王彥恩、賴威誠、李致霖、陽崧儒、陽益政、張峻瑋、林盛恩、蕭齊、林育辰、邱立璿和林孟佶；林維恩是此次玉山盃青棒賽MVP。

捕手4人為胡孟智、顏亞昱、許家勤、林立恩；內野手11人為王念好、徐紹予、張趙紘、林劭威、杜禹鋒、陽念祖、陳睦衡、曾偉喆、林鉑濬、黃天賜、李勛傑。

外野手8人為胡振利、柯敬賢、許庭綸、邱鑫、林佳緯、孫易磊、馬承恩、李祐賢；本屆U18世界盃青棒賽總教練將由平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏擔任，預計19日開始第一階段集訓，將進行9場藍白對抗賽，賽後選出24人名單。

投手林盛恩已經與美職紅人隊達成合約共識，預計下週會舉行加盟記者會，除了林盛恩外，名單中陽念希、張峻瑋、蕭齊，以及投打二刀流林鉑濬、孫易磊生涯最快球速都有達150公里、火球男多。（編輯：李亨山）1120603