邁入第17年的新北市鼓藝節，今年以「鼓動創藝」為主題，今日巡演首場新莊新月廣場由「新莊國中鼓藝團」以宏亮的氣勢敲擊大鼓為鼓藝節揭開序幕，新北市副市長朱惕之出席表示，很高興由新莊在地的青年學子擔任演出第一棒，展現新莊囡仔青春與力量的鼓藝表演，也象徵鼓藝從新莊出發、世代傳承的精神。

除新莊國中鼓藝團震撼人心的演出外，「新莊龍安舞蹈團」將則民族舞蹈與鼓藝結合，展現優美的身段，「鼓魯擊世界打擊樂團」帶來中東鼓舞與印度樂音等充滿異國風情的世界鼓樂，最後由「Gorgeous Ceremony VS南強工商」以充滿熱情與活力的跨界南島鼓舞演出，為活動精彩結尾。

此外，現場周邊也特別規畫輕食、飲品等市集攤位，以及趣味體驗如彩繪波浪鼓、手作手搖鼓，邀大小朋友休憩漫步於連結板橋、新莊新月橋的同時，一起享受鼓藝、手作同樂。

文化局表示，新北市鼓藝節今起至18日連續三個周末在新莊、土城、鶯歌、蘆洲、三芝5區巡演，將鼓藝推廣深入各地，讓民眾可以鄰近河濱、遺址、美術館、廟宇、海濱等不同特色的場地，觀賞精彩、跨界的鼓藝演出，感受不同的鼓動與創藝。

巡演活動接續於4日下午4點在土城斬龍山遺址文化公園、10至11日下午1點半在鶯歌新北市美術館戶外園區、17日晚間6點半在蘆洲忠義廟前廣場、18日下午3點在三芝芝蘭公園舉辦。更多詳情請上鼓藝節網站 https://www.ntpc.drumarts-2023.tw/查詢。