大溪神農文化祭中，盛大發表「神農來了」社區品牌，表達對農耕文化的承諾和對土地的感恩。（大溪區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

大溪神農文化祭現場設有神農客庄祭典集市。（大溪區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

大溪神農文化祭活動精彩多元，現場提供攀樹體驗。（大溪區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

大溪神農文化祭今日邀請生祥樂隊到場演出。（大溪區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

大溪神農文化祭今日邀請生祥樂隊到場演出。（大溪區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪區為台灣客家重點發展區，為發展在地文化特色產業的可能性，推廣客庄魅力，大溪區公所與大溪神農永昌宮、日日田職物所、大溪客庄創生孵育基地合作辦理「大溪神農文化祭」，為融合傳統祭典、豐富多彩的表演和神農智慧的地方盛事。現場更發表「神農來了」社區品牌，表達對農耕文化的承諾和對土地的感恩。

大溪普濟堂關聖帝君聖誕「大溪大禧」系列活動為大溪最熱鬧的節日慶典，被稱為大溪的第2個過年，大溪區公所盤點慶典活動發現，南興里永昌宮奉祀神農大帝主神是農曆4月26日誕辰，便著手規畫這次的神農文化祭，期盼打出「四廿六」和「六廿四」雙品牌慶典活動，首屆神農文化祭今日起至11日在永昌宮廟埕舉行，今下午向民眾發表「第一屆神農來了大溪神農文化祭」品牌。

大溪區公所表示，「神農來了」社區品牌的盛大發表，代表著土地的恩賜、農業的智慧和人們對土地的敬畏。活動也規畫「神農客庄祭典集市」為神農祭一大亮點，五彩繽紛的攤位擺滿各式商品，吸引遊客目光，還有各種美食攤位，無論是傳統的客家小吃或創意美食小點，都能滿足遊客的味蕾。

大溪區公所說明，活動中的舞台表演是整個神農祭典的靈魂所在，今年邀請到生祥樂隊，為觀眾呈獻一場充滿能量和魅力的音樂盛宴。大溪在地藝術家和表演者也以精湛技藝和真摯情感呈現舞蹈、音樂表演，將土地的故事和人情的細節透過藝術語言向觀眾傳遞。

神農文化祭也展示客庄獨有的「地方特色工坊」，讓遊客親身參與製作香包、植物籽吊飾、攀樹體驗，以生動方式展現地方藝術風采，帶領遊客融入在地文化氛圍，近距離感受土地的溫暖和鄉親的熱情。

除了祭典儀式，6月10日將與龍潭龍元宮合辦大溪神農祭遶境，恭迎神農大帝遶境會香，6月10日及11日更安排「客庄走讀小旅行」及「山客獻祭」，將帶領參與者穿越神農庄社區的歷史和文化，這趟小旅行將帶領遊客走訪歷史古蹟、農田和傳統聚落，深入了解神農庄社區的發展歷程和神農智慧的傳承，進一步認識土地與神農文化的緊密連結。