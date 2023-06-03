靜宜大學法律系助理教授林淑雅，因中捷公安意外不幸罹難，校方3日於主顧聖母堂舉行追思會。（陳淑娥攝）

靜宜大學法律系助理教授林淑雅，因中捷公安意外不幸罹難，校方3日於主顧聖母堂舉行追思會。（陳淑娥攝）

靜宜大學法律系助理教授林淑雅，因中捷公安意外不幸罹難，靜宜校方3日於主顧聖母堂舉行追思會，由校牧楊安仁神父主禮；透過影片與師生、好友追思，及賽德克族民族議會暨靜宜大學原住民族文化碩士學位學程師生現場的獻唱，感念她春風化雨及長期推動人權與對原住民族公共事務的付出及貢獻，場面肅穆哀戚。

神父楊安仁表示，今天大家聚在主顧聖母堂追念離我們而去的淑雅老師，雖然心中有難以抑制的悲傷，但應感到安慰及懷抱希望，因為天主許諾要賜給我們永生，祂常常和我們在一起。今天祈禱與禮儀中，藉著真誠的追思和感念，祈求仁慈的天主賞賜給淑雅老師天國的福樂！

林淑雅老師畢業於台灣大學法律學系，繼獲法律學研究所碩、博士學位。2009年到靜宜法律系服務，開設憲法與行政法等相關課程；並推動原住民族文化碩士學位學程，與賽德克民族議會合辦靜宜大學賽德克學程。

林淑雅老師致力維護弱勢人權獻身社會運動，倡議國家與原住民族新夥伴關係，強調原住民族主體性，復力促瑞典博物館、賽德克民族議會與靜宜大學跨國合作，陪伴原住民族實現美好願景；是學生心中專業、熱心及優秀的好師長。更是同仁間充滿溫柔與社會關懷行動力的好同事，春風化雨，啟迪化育。

靜宜大學於校內任垣一樓設置追思專區，師生與親友可透過追思卡片表達無限感懷；牆面貼滿師生互動、原鄉演講及舉辦活動照片等，一張張恩師情，令人緬懷不捨與動容。追思會中透過影片與師生、好友的追思，及賽德克族民族議會暨靜宜大學原住民族文化碩士學位學程師生獻唱，感念淑雅老師的一生。

天主教台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文日前也代表董事會前往林淑雅靈堂送念慈悲串經為靈魂祈禱。靜宜大學人文暨社會科學院長賴松輝指出，淑雅老師的離去令人心痛，不僅失去一位人權至上的法律老師，也失去原住民文化最強的守護者。

靜宜法律系主任葉新民說，印象最深刻的是，每年謝師宴時學生會邀請老師說祝福的話，但淑雅老師總是提醒學生勿忘當年念法律的初衷，未來若擔任法官、律師要為實現正義而努力，並要照顧社會弱勢。她同時會唸出一連串社福團體的名稱，希望學生未來有能力時要盡一己之力捐獻！她不僅用盡生命努力實現理想，也積極影響學生朝向目標前進；淑雅老師走了，靜宜少了一位好老師，台灣社會更少了一位滿懷理想，並能實現理想的人！