【又嘉氣象報報】下周二、三午後降雨明顯 擴及西半部

雨還沒下完！受到對流旺盛影響，明（4）日各地仍有降雨，尤其中南部有機會下大雨，下周一、下周二（6/5、6/6）天氣較穩定，下周三到下周六（6/7~6/10）連續4天「全台一片藍」，恐有局部大雨或豪雨。專家指出，下周五（6/9）鋒面靠近台灣，周邊還有熱帶系統發展「相當熱鬧」，尤其中南部降雨機會高，可望補水。

氣象局指出，今晚到明日天氣仍不太穩定，北部午後有局部雷陣雨，中南部、東半部有局部陣雨，中南部及其他山區的雨勢可能加劇，轉為局部大雨，要提防溪水暴漲和積、淹水。而明日沒下雨時，各地還是悶熱，高溫30到33度左右。

氣象局指出，下周三到下周六（6/7~6/10）南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區大多是午後降雨，當天可能有局部大雨或豪雨。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員葉致均表示，下周一、下周二（6/5、6/6）天氣穩定，降雨以迎風面的花東、恆春半島為主，有局部短暫陣雨，其他地區還是有午後雷陣雨，唯獨宜蘭平地降雨機會稍低。

下周三（6/7）環境風為南風、西南風，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區多半是午後降雨，當天可能出現局部大雨或豪雨，預估類似的天氣會持續到下周六（6/10）。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今晚發文指出，下周五（6/9）過後將有一波鋒面靠近台灣，與此同時，菲律賓東方、南海都有熱帶系統發展，「台灣附近會相當熱鬧」，若南海的系統能順利發展，對中南部補水會更有效果，「6月中旬台灣偏濕、多雨的訊號依然相當明顯」，不過該粉專強調，超過7天以上的資料不確定性高，仍需持續觀察。