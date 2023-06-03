民進黨性騷事件連環爆，一名過去在台北市小英之友會服務的女黨工陳述自己過去在小英之友會遭遇的性騷擾事件，資深媒體人黃揚明指出，此性騷擾加害者就是「某現任總統府資政」。對此，總統府回應已啟動調查。另根據媒體報導，該名女黨工披露往事，慘遭對方拍屁股、摸大腿，讓她驚嚇錯愕。

民進黨性騷事件連環爆，一名過去在台北市小英之友會服務的女黨工陳述自己過去在小英之友會服務期間遭遇的性騷擾事件。

對此，小英之友會榮譽總會長、前衛福部長陳時中表示，處理性騷擾有一定的程序，會在單位裡面成立一個小組，相關調查與討論，在法律上予以適當的協助，尊重當事人意願。

資深媒體人黃揚明指出，此性騷擾加害者就是「某現任總統府資政」，不知道總統府高層要不要好好瞭解一下來龍去脈。

總統府則回應，已請小英之友會以保護當事人權益為基礎啟動調查，釐清事實後，將依照規定議處。

而根據《壹蘋新聞網》報導，該名女黨工在臉書披露遭性騷的過往，慘遭對方拍屁股、摸大腿，且不止一次問她「男友有沒有給你陪睡費」，讓女黨工驚嚇又錯愕。

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