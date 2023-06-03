政壇性騷擾事件延燒，媒體人董成瑜今在臉書發文，自稱自己是「資深的被性騷擾者」，文中影射某國民黨現任立委騷擾她，疑遭影射的立委傅崑萁剛發出聲明，指從政20年未傳緋聞，珍惜家庭，他尊重支持性別平權，若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴。

立委傅崐萁聲明，「崐萁從政20年以來，從未有利用權力關係對於女性或下屬有任何性騷擾之情事。崐萁珍惜家庭，從政後未曾有任何緋聞，也從未有約女性私下單獨見面。崐萁尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴！」

董成瑜在臉書自爆內容指，2014年在壹週刊做記者的最後一年，也是首都市長即將改選的一年。有位想要居間統整國民黨選舉的縣長（如今是立委），邀集了首都市長、想要接續選市長的人（當然由這位人士做東），現場還有壹週刊社長、副社長、總編輯等人吃飯。

文中描述，吃到尾聲，水果未上，這位縣長突然站起來，抱住她的頭親她。董成瑜說，她立刻掙脫並大聲斥罵他⋯⋯。

文中未指名，不過綠營立委洪申翰指出，「這位藍營縣長，我猜是花蓮王」，國民黨對此回應表示，堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間，如果黨內有任何此類情事發生，國民黨會循既有性平機制及相關法律處理。

傅崐萁為此發出聲明捍衛自身權益，也說明若有不法情事，請對方依法提出告訴。