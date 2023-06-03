本月10日即將展開體操亞錦賽，中華男團先在新加玻體操公開賽小試身手，今（3日）兵分兩路組成A、B兩隊，順利拿下「穿金戴銀」的佳績，隨後「鞍馬王子」李智凱又在鞍馬項目的決賽中，以15.400分輕鬆奪金，接下來也將全力備戰亞錦賽。

中華女團昨日奪下團體金牌，替中華隊拿下開門紅後，今由男團分為A、B兩隊上陣，由李智凱、蕭佑然等好手領軍的中華A隊以320分拿下金牌，中華B隊則以302.6分獲得銀牌，而隨後李智凱也在鞍馬項目的資格賽中，以第1名的成績進入決賽。

李智凱在鞍馬決賽用難度6.5的成套動作，以執行分獲得8.900分、總分15.400分的成績，第2度在新加坡公開賽封王，也拿下自4月的世界盃開羅站後，本季個人的第2面金牌，而蕭佑然則以13.450分搶下銀牌。

10日舉行的亞錦賽，是李智凱生涯第2度參賽，他曾在2017年亞錦賽繳出男子個人全能第7、男團第4的成績。李智凱過去已在2019年世錦賽、2020年東京奧運各入帳1銀，本次將挾帶著新加坡公開賽奪金的氣勢，挑戰首度在亞錦賽拿牌、甚至在亞洲封王的重大成就。