民進黨連爆性騷案引發軒然大波，民進黨主席賴清德案發後也將被爆吃案的黨副秘書長許嘉恬停職、隨後許自行請辭，同案的督導時任黨副祕林飛帆也致歉；而另名被爆性騷、吃案的時任青年部主任蔡沐霖，也自行請辭勞動部機要秘書一職。國民黨立委王鴻薇表示，一連串的性騷案中，除了林飛帆還有好幾位關鍵人民進黨至今都沒有處理，包括前現任的正副祕書長林錫耀、洪耀福、徐佳青、林鶴明都應該一併調查。

王鴻薇今在政論節目《新聞大白話》指出，民進黨已經從「信賴台灣」變成「性Lie DPP」，一連串性騷事件中，只有自行請辭的許嘉恬、蔡沐霖受到懲處，但還有好幾位關鍵人都沒有處理。

王鴻薇表示，當時案發的部門主管包括婦女部、青年部主任，以及當時負責督導的副秘書長都有責任；她也點名，林飛帆已經道歉且承認知情，但現在已經神隱、已經到別處任職的前黨副祕林鶴明有沒有任何懲處？以及僑委會委員長徐佳青也是當時知情、處理性但壓下性騷案的其中一員。

賴清德也證實目前已經立案調查林飛帆，王鴻薇批評，民進黨從第一起案件開始，就在擠牙膏，先停職許嘉恬、被媒體問到林飛帆才開始調查；她也直接質問，「林鶴明、徐佳青你要不要調查？」也指出，有些案子可能連秘書長都知道，林錫耀、洪耀福該不該一起調查？

王鴻薇指出，現在有消息傳出，民進黨當時的高層不只吃案，還幫忙壓新聞，不讓新聞報出來，情節非常重大，民進黨若不好好檢討，只是發發臉書，那就只是為了選舉的危機處理而已。

同台的立委陳婉惠也同意王鴻薇指稱的多位黨高層該被調查，她也批評，民進黨慣用的手法就是說已經進入調查，然後就會回到黨內自已處理，但這件事情一定要持續追蹤下去。

徐佳青日前則回應，她積極處理了，也許當時沒有百分之百達到當事人的想法心願，但當事人很清楚告訴她，對她的處理沒有意見。現在大家在獵巫，瞎子摸象，現在一堆臉書發文，都只講了片面訊息與部分事實。對於指控，她不會主動發文辯駁，因為她現在是政務官，講什麼都被當作是為自己辯護。這時候講真正的道理有人會聽嗎？徐強調，就是看到這種情勢，她更不想助長，也不想因此讓當事人曝光，因為當事人還是想安靜過日子。