桃園市職業總工會「112年勞工育樂活動—桃園市勞工自行車健康樂活行」活動今在新屋綠色走廊登場，桃園市副市長蘇俊賓出席表示，桃園市長張善政非常重視勞工權益，市府積極推動「勞工五夠力」政策，包括擴大職訓力、提供成家力、增強工會力、強化保障力、提升對話力等照顧勞工。

蘇俊賓表示，這些政策皆需與桃園市職業總工會並肩而行，未來市府將持續與桃園市職業總工會攜手合作、建立暢通的溝通管道，並支持勞工相關育樂活動，因為有健康的勞工才有健康的產業，有健康的產業才能有更好的城市競爭力。

蘇俊賓指出，桃園市職業總工會長期與市府建立密切夥伴關係，除了勞工議題外，市府推動「住你安心」補助弱勢家庭住宅修繕計畫，總工會也積極出力，與市府合作，協助弱勢民眾修繕屋內防漏、浴室防滑及身障助行等設施，將關懷送到本市的各個角落。

桃園市職業總工會理事長楊震東表示，感謝各方熱烈參與今日活動，期盼勞工朋友們透過騎乘自行車的活動能夠更為健康，並促進家庭間的感情。