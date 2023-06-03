楊小黎的角色生動有趣。（華視提供）

楊小黎雖避談生死，但把每回和朋友的聚會都當最後一次。（粘耿豪攝）

聰明理性的楊小黎是朋友們的智庫。（粘耿豪攝）

楊小黎是不婚不生主義者。（粘耿豪攝）

楊小黎在《欺妻49天》中意外獲得陰陽眼，被車禍驟逝的藍葦華糾纏，角色生動有趣。她坦言很怕鬼，會接拍是因為對劇中角色照顧失智爸爸，過程逐漸化解父女心結，很有感觸，「現實生活中，我跟爸爸關係也沒有和媽媽親近，這幾年爸爸頭髮白了、吃飯會嗆到，連胃不好都一個人默默去照胃鏡。」楊小黎拍親情戲時更是第一顆鏡頭就淚崩。

劇情探討生死遺憾、珍惜當下，孝順的楊小黎談到人生最大的遺憾並非生離死別，而是媽媽從她小時候就帶她拍戲、上通告，受了很多身體的傷害，一次錄影通告，媽媽被廁所門反彈打到，螺絲直接插進眼皮血流如注，媽媽當下還鎮定告訴她：「小黎妳先去錄影，媽媽去醫院處理一下就回來了。」她回想起來滿是心疼，「媽媽一直用意志力在撐，當時我年紀還小沒辦法好好照顧她，很遺憾。」

前幾年媽媽因脊椎滑脫動大手術，那時自己正在主持外景，又要一邊跑醫院，才知道有媽媽照顧的日子多幸福；現在有能力，楊小黎對媽媽的照顧無微不至，即使在外地拍戲，三餐仍會替媽媽遠距叫外送，也幫媽媽請一位健身房小鮮肉，活動筋骨兼「顧眼睛」，工作滿檔的情況下還是會抽空帶媽媽去日本旅遊。

楊小黎避諱談生死，但提到萬一自己突然離開，最在意的是沒辦法跟大家說再見，「所以每次跟朋友見面都當最後一次，我很喜歡手寫卡片，會寫下這是我陪他們的第幾年。」她的貼心就像是媽媽每回通告、拍戲，都會為她拍照、寫下日期細細紀錄，「媽媽說如果沒有留這些紀念給我，我會忘記我那麼小就努力做這麼多事。」她今年最大的心願就是帶爸媽拍全家福。

她在劇中替閨蜜出頭，生活中也是朋友們的智庫，念舊的她過往不太會拒絕朋友的要求，甚至「吞忍」情緒化的助理整整一年，「我鬱悶到胸口全黑，我太寵她，她開始對我大小聲、拿東西丟我，爬到我頭上。」起初楊小黎會安撫她的情緒，但發現關係不健康，每回工作都要擔心助理發飆，「我做了人生中第1個決定就是開除助理，我不想當小叮噹一直去幫助別人，還在學習怎麼適時地拒絕。」

楊小黎這幾年工作滿檔，沒時間談戀愛，坦言結婚生子不是人生中必須要做的事情，即使已經34歲，身邊朋友都急著凍卵，她卻不為所動，「因為凍卵會水腫，而且凍卵也要有合法伴侶才可以使用卵子，我不想要因為一顆卵急著結婚。」現在的她只想偶爾談戀愛有人照顧、分享生活，「有對我比較好的異性就是開放跟他們聊天吃飯。」媽媽也看得很開，不催婚。