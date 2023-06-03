演藝圈被稱做大染缸，什麼樣性格的人都有，近期有名人爆出性騷擾或是網紅造假、失言等風波，讓民眾對明星名人等觀感不好。近日有網友點出資深藝人小鐘（鐘昀呈）出道20多年鮮少有醜聞，社群也都很溫暖正向；不過，也有些人評論他唯一缺點，獲得廣大網友贊同。

昨（2日）網路論壇Dcard有網友發文，寫著「小鐘真的很穩ㄟ」，貼出多則小鐘在臉書的文章，發現他給人一種溫暖又幽默的感覺，也提到多年來沒有什麼醜聞，在節目上更不會倚老賣老，本來不太關注他，了解之後彷彿挖到寶藏，還有人形容他「零負評」。

原PO發文底下湧入大票網友留言表贊同，「以前在節目上一直被欺負耶，是熬過來的吧」、「他是一個重氛圍>名利的人，我也很喜歡他」、「小鐘超幽默，沒有什麼垃圾花邊，又會自彈自唱」、「覺得他在大叔裡算帥的，仔細看五官不錯」、「歷任女友都是正妹，分手也沒交惡，人不錯」。

不過，也有人點出小鐘最有名的特色，就是魔性的笑聲，忍不住說「他的笑聲真的不能，想轉台」、「覺得他的笑聲很煩，雖然很好笑」、「他的笑話講一講都自己先笑」、「敗筆可能就是笑聲，穿透力超強」。