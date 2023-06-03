印度週五（2日）晚間發生本世紀死傷最嚴重的火車事故，至少280人喪生，傷者約1000人。印度媒體週六（3日）報導，這場慘劇涉及2列載客列車與1列貨車，官員透露，初步調查顯示其中一列客車疑似走錯軌道撞上靜止的貨車後脫軌翻覆，接著遭對向一列疾速駛來的客車迎面撞上。當局將詳加調查整起事故。

綜合《印度時報》、美國有線電視新聞網、英國廣播公司報導，這起重大事故發生在印度當地時間週五晚間7時左右，地點在東部奧里薩省（Odisha）巴拉索爾（Balasore）地區，此地位於東部大城加爾各答（Kolkata）西南方約220公里處。

鐵路部門的官員與奧里薩省警方人員透露，一列由加爾各答發往東南部大城清奈（Chennai）的科羅曼德快車（Coromandel Express），週五晚間行經奧里薩省巴拉索爾區Bahanaga Bazar車站附近時走錯軌道。

#CoromondalExpress changed track and collided with goods train and led to boogies getting derailed. Later Howrah express collided with derailed boogies of Coromondal express.

(1/n)#BalasoreTrainAccident #रेलमंत्री_इस्तीफ़ा_दो #AshwiniVaishnaw #IndianRailways #CoromandalExpress pic.twitter.com/Zluet9ueBv — India Insight (@SwapnilDm2) June 3, 2023

科羅曼德快車接近車站時並未持續駛於正線，而是駛入從站內正線岔出的環抱線。當時環抱線軌道上停著一列貨車，快車以時速130公里撞上貨車，火車頭往上衝、壓在貨車上方，整列22個車廂全數脫軌，其中至少3個車廂落至另一條平行軌道上。

此時此刻，正好有一列由反方向行經該站的特快車快速駛過車廂翻覆的軌道。由中部大城班加羅爾（Bangalore）開往鄰近加爾各答的城市豪拉（Howrah）的豪拉特快車（Howrah Superfast Express），就這麼撞上科羅曼德快車翻覆的3個車廂。豪拉特快車至少2個車廂承受強烈撞擊，加上科羅曼德快車挨撞的3個車廂，總計5個車廂傷亡最是慘重。一片混亂的現場瀰漫絕望之情，罹難者遺體只能暫時安放於事故現場鐵道邊覆上白布。車殼嚴重扭曲毀損、滿地可見車體殘塊、碎裂玻璃。

2日晚間發生火車對撞事故現場，3日白天仍有大批人員持續搜救。（美聯社）

透露消息的官員說：「有可能是號誌方面的人為疏失所致。當時，柯羅曼德快車已獲綠燈信號，可續行正線朝清奈方向行駛。」

現場投入約1200名救災人員、115輛救護車、50輛巴士、45輛行動醫療車參與救援。到場勘災的印度鐵路部部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）週六說，翻覆車廂經過搜尋，並未找到其他生還者，現場救援作業已大致告終，聯邦政府鐵路部已展開路線修復工作。他強調，事故原因目前尚不清楚，當局已由高階官員組成委員會詳加調查這起事故；鐵路安全當局也會進行調查。鐵路部發言人夏爾瑪（Amitabh Sharma）稱，科羅曼德快車的車廂約有10到12個脫軌翻覆到對向正線軌道。

Drone footage shows extent of India train crash destructionhttps://t.co/odhQYvJBG4 pic.twitter.com/0NRZovUv0s — BBC News (World) (@BBCWorld) June 3, 2023

奧里薩省消防急難局局長薩蘭基（Sudhanshu Sarangi）說，直到週五晚間10時還能救出生還者，在那之後，找到的都是罹難者遺體，「實在太悲慘了，我服務生涯從未見過如此場面」。他原先表示罹難者有288人，到了週六白天改稱死者至少280人。

在人口14億的印度，火車很重要的交通工具，鐵路網分布全境，每天開行1萬4000列、旅客多達1300萬人，全年約80億旅次。然而印度的鐵路系統基礎設施老舊，維修績效不良，不時出事。2021年全國發生將近1萬8000起事故，奪走超過1萬6000條人命。印度國家犯罪統計局（National Crime Records）數據顯示，67.7%的鐵路事故肇因於人員自列車摔落、人員在軌道遭列車撞擊。1995年8月有2列火車在新德里附近相撞，至少358人死亡。